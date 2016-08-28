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機車疑違規左轉 碰撞貨車過程驚險

2016-08-28  11:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昨晚9時55分，黃姓駕駛貨運車行經復興路二段往羅東方向，在復興路二段97號前，與對向疑似左轉彎陳姓機車騎士碰撞，造成陳姓機車騎士頭、手、腳部受輕傷。

黃姓貨車司機把事發當時行車記錄器畫面PO上網，過程相當驚險，詢問網友黃有無肇事責任?

警方表示，陳姓機車騎士未戴安全帽及跨越分向限制線（雙黃線）行為，已違反道路交通管理處罰條例，分別應受500元及600-1800元罰鍰。經過酒測，雙方均無酒精反應，受傷的機車騎士意識清楚，並無大礙。

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  • 案發現場。（記者江志雄翻攝）

    案發現場。（記者江志雄翻攝）

  • 機車騎士受輕傷。（記者江志雄翻攝）

    機車騎士受輕傷。（記者江志雄翻攝）

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標題：機車疑違規左轉 碰撞貨車過程驚險


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