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酒駕恍神撞民眾 1路人和4乘客受傷

駕駛酒後駕車，失控衝撞民眾。（記者曾健銘翻攝）

2016-08-28  11:19

〔記者曾健銘／新北報導〕20歲周姓男子昨晚與三五好友在台北市喝酒徹夜狂歡後，今日清晨6時許酒駕載著4名友人返回三重住處，行經三重重新路、福德北路路口時，因酒醉恍神，未注意到前方紅燈，煞車不及將方向盤一橫，導致車輛失控撞上民眾，隨即撞上到路邊正在等紅燈的29歲余姓男子，經查造成余男與車上的4名乘客受到輕微擦傷，無生命危險，酒駕肇事，警方事後將周男帶回警局偵辦。

偵訊時周男承認酒後駕車，供稱昨晚一行人在台北市喝酒，今日早上要載送友人回三重，不料路途中一時恍神，未注意到號誌，急煞才導致車輛失控，經查其酒測值高達0.69，酒駕害人害己，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 車輛失控衝撞民宅。（記者曾健銘翻攝）

    車輛失控衝撞民宅。（記者曾健銘翻攝）

  • 車頭撞得凹陷。（記者曾健銘翻攝）

    車頭撞得凹陷。（記者曾健銘翻攝）

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