偷點數包練功遭逮 女毒蟲炫耀遊戲「我等級8千」

陳姓女子因吸毒被老公趕出家門，卻依然沉溺毒海，並涉嫌在超商竊取線上遊戲的點數包練功，遭警方逮捕時還炫耀她遊戲「我等級8千多咧！」不知悔悟。（記者黃建華翻攝）

2016-08-28 11:21

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓女子因吸毒被老公趕出家門，卻依然沉溺毒海，並涉嫌在超商竊取線上遊戲的點數包練功，遭警方逮捕時還炫耀她遊戲「我等級8千多咧！」不知悔悟，遭警方訓誡，訊後被依毒品、竊盜等罪嫌送辦。

新興區七賢路一家超商店員，從5月中就發現陳列的電腦線上遊戲點數包（每個價值新台幣49元）不定期就遭竊，報警並調閱店內監視器，發現一名身材微胖女子，三次分別進入店內趁無人發現，把架上的遊戲包放入隨身包包內離去，有時會買飲料避免店員起疑。

經員警追查後鎖定一名陳姓女子（50歲），8月25日在新興區南台路將正在騎車的陳女攔下，當場起獲3小包安非他命（毛重2.15克），員警將她帶返偵辦。

陳嫌落網供稱，因染毒被老公趕出門，之前在當看護，顧到一個老伯伯「駕鶴西歸」後，兩、三個月暫時沒有工作，所以一邊找新工作、一邊上網玩ON lINE拉霸遊戲，沒想到竟開始沈迷，還得意的說「我花很多錢，級數玩到8000多等級耶！」並疑惑的問員警「是不是吸毒的人都很愛玩電動？」並表示願意跟受害店家以兩千元和解。

陳嫌並拜託傳票不要寄去她家，不然她媽跟老公又要一直唸了！警斥責她，敢吸毒還怕媽媽跟老公唸！訊後將陳嫌依毒品危害防制條例及竊盜罪移送法辦。