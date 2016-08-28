偷手機被逮辯誤拿 接電話還謊稱是「機主姊姊」
2016-08-28 11:00
王姓女子在鹽埕區一家飾品店順手牽羊，趁隙偷手機 ，犯案過程遭監視器錄下。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕王姓女子在鹽埕區一家飾品店趁隙偷手機 ，失主辦理停話，電信業者撥打失竊手機電話確認時，王女接電話謊稱是「機主姊姊」，遭警方逮捕時辯稱「是誤拿店家手機」，遭警方質問，「既是誤拿，為何謊稱是手機機主姊姊？」王女百口莫辯，昨被依竊盜罪送辦。
鹽埕分局七賢路派出所指出，8月21日接獲民眾報案，指稱手機在經營的飾品店遭竊，請求警方協助。警方調閱店內監視畫面發現，竊嫌為一名中年女性，利用店家結帳不注意時，將櫃台上的手機竊取放進皮包內，然後離開現場。
警方請被害人先向電信業者辦理手機停止發話，沒想到該大膽女竊嫌接聽電信業者撥打失竊手機確認，竟於電話中謊稱自己是失竊手機主人的姊姊。由於女竊嫌是步行離開，警方懷疑是投宿附近飯店客人，經訪查櫃檯人員，確認竊嫌為投宿某飯店的王姓女子（47歲）。
警方約談王嫌到案後，王女一開始否認犯行，辯稱是「誤拿」店家手機，警方出示相關監視影帶並詢問王嫌「既是誤拿，為何謊稱是手機機主姊姊？」王女無法合理解釋，全案於8月27日依竊盜罪嫌函送雄檢偵辦。
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