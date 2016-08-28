毒蟲進廟 「釣」香油錢

男子陳明俊涉嫌以釣魚線綁鉛片黏雙面膠的方式潛入寺廟行竊香油錢，被警方逮捕。（記者湯世名翻攝）

2016-08-28 10:40

〔記者湯世名／彰化報導〕有多項毒品、竊盜前科的男子陳明俊，涉嫌以釣魚線綁鉛片黏雙面膠的方式潛入寺廟行竊香油錢，昨晚再度於彰化市萬興宮下手行竊時被廟方人員發現當場逮捕，扭送警方，員警在陳嫌身上查獲安非他命毒品、筆記本，筆記本上不但紀錄每次偷竊金額，還註記「錢不可再亂花了」、「存錢」，讓警方啼笑皆非，訊後依毒品、竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，36歲的陳嫌昨天下午3時許進入彰化市萬興宮，以魚線綁鉛塊黏雙面膠的方式，竊得香油錢2100元，拿去買安非他命吸食，花到只剩下800元，昨晚6時許，又因為缺錢再度到萬興宮，以同樣手法竊得900元，但行竊過程被監視器錄下，廟方人員剛好在家監看監視器螢幕，發現陳嫌正在行竊香油錢，立即趕回廟裡並向警方報案，多名人員當場將陳嫌逮捕，扭送趕抵現場的員警，從他身上起出剩餘贓款1700元及一包安非他命、吸食器。

警方從陳嫌身上起出的一本筆記本中發現疑似紀錄逐日、逐次偷竊的金額，還在某些日期中寫上「休息」、「休」等字眼，筆記本上方還註記錢不可再亂花了，讓警方啼笑皆非，有員警私下說「偷竊還有休假的，這倒是頭一回看到」，訊後依毒品竊盜罪嫌移送法辦。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，嫌犯在筆記本除了註記錢不可以再亂花外，還在上頭註記「錢不可再亂花了」、「存錢」，更特別用粗體字畫箭頭註記「記得」，但因為陳嫌有毒癮又無業，還是四處行竊，再將竊得的金額用來買毒品吸食。

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