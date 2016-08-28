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卡拉OK店索保護費 7人踢鐵板被判刑

2016-08-28  10:10

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭陳姓印刷工人揪眾到某卡拉OK店霸桌，索取每月3萬元保護費，店家回答「考慮看看」，陳男砸破酒杯恫嚇說，「如果不要的話，就像杯子一樣，不用做生意了」，觸犯恐嚇取財未遂罪，法官判7人3月到6月不等徒刑，均可易科罰金。

103年6月，從事印刷業的陳姓主嫌以電話邀約友人，共赴羅東鎮一家卡拉OK店，告訴同夥說，「等一下會跟別人吵架，要多找幾人助勢」，不久共聚集11人到場，一行人霸占店內座位，喝令服務生限時把酒喝完，並要求見店家負責人。

李姓業者回店，陳姓主嫌開口要保護費，供稱拿錢後會負責擺平店內滋事者，李女未給明確答案，陳出言恐嚇，同夥在旁附和，李女心生恐懼打電話報警，一夥人沒拿到錢就被警方查獲，除了徐姓男子趁亂脫逃，其他10人移送法辦，均被檢察官起訴。

陳姓主嫌庭訊時坦承不諱，有些同夥矢口否認，也有人辯稱案發當天受邀喝酒，不知要向店家收取保護費，宜蘭地院合議庭審酌事證，認定陳姓主嫌等7人犯行明確，應論罪科刑，另外3人罪證不足，判無罪；可上訴。

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  • 宜蘭陳姓印刷工人揪眾到卡拉OK店霸桌,怒摔酒杯，索取保護費，7人被判刑，圖為宜蘭地方法院。（記者江志雄攝）

    宜蘭陳姓印刷工人揪眾到卡拉OK店霸桌,怒摔酒杯，索取保護費，7人被判刑，圖為宜蘭地方法院。（記者江志雄攝）

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