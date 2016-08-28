持槍、放爆裂物恐嚇 水蓮山莊炸彈客宜蘭落網
2016-08-28 09:40
警方起出傅男犯案的工具、毒品（記者吳昇儒攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕37歲傅姓男子持今年6月下旬晚間，持槍前往新北市汐止區某民宅強盜未遂，被警方鎖定之後，竟大膽在水蓮山莊內藏放4枚爆裂物，準備恐嚇其他被害人，藉機勒索金錢。汐止警分局查緝期間，桃園、士林等地發生多起持槍強盜、搶奪案件，手法都與傅嫌同出一轍。昨日鎖定傅男行蹤，前往宜蘭將他逮捕到案，今日上午移送士林地檢署法辦。
案件發生後，汐止警分局與刑事局、台北、桃園市警局立刻組成專案小組調查，傅男疑似缺錢購買毒品，只要沒毒吸，就會持槍搶劫，藉此獲得金錢，更想利用爆裂物恐嚇店家，未料卻被民眾看見露餡。
昨日晚間，傅嫌本來要離開旅社，發現櫃檯怎麼都沒有人，起了疑心，轉頭想要回到房間，等電梯時，被小隊長施俊雄撞見，施小隊長立刻隻身將他壓制，把他上膛的槍塞回褲襠，並將他壓制在地。
小隊長回憶當時的狀況，直呼好危險，還好直接用手將他的手槍抓住，手指卡住護弓，讓他無法開槍。傅男還一直大喊：「我有槍，我要開槍，我還有炸彈」，情況危急，還好同仁支援。
警方在傅嫌身上起出改造手槍一支、子彈八發及毒品安非他命21公克，全案將依強盜未遂、毒品違害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將傅男移送士林地檢署偵辦。
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警方起出傅男作案的槍枝（記者吳昇儒攝）
警方6月份在汐止水蓮山莊發現黑火藥製作的爆裂物。（記者吳昇儒翻攝）
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