夫持槍恐嚇妻小 兒子挺身檢舉父親
2016-08-28 09:14
〔記者吳昇儒／新北報導〕47歲游姓男子長期擁槍自重，還拿槍恐嚇妻子跟小孩，昨日晚間游男的兒子不滿父親又拿槍出來恐嚇，報警處理，警方到場後起出一把制式手槍及19發子彈，目前正向上追查槍枝來源。
「警察先生我爸爸有槍，今天又拿出來嚇我們，可以把他抓走嗎？」游男未成年的兒子不滿父親長期用槍恐嚇家人，昨日等父親休息時偷偷打電話給110，請警方幫忙抓人。
新北市警瑞芳分局四腳亭派出所所長蔡春吉、警員藍士傑、陳志承接到通報後，立即趕往現場埋伏，果然看到游男從家中下來，便一擁而上將游男壓制，果然在他身上搜出槍枝及彈藥；搜索的過程當中游男甚至一度想逃離警方的壓制，最後還是被員警壓制在地，乖乖就範。
游男向警方辯稱，槍跟子彈都是路旁撿到的，但警員痛斥：「那麼好撿，警察巡邏怎麼撿不到！」要游男好好配合，但他仍堅不吐實；警方目前依照槍枝型號等線索，擴大追查。
所長蔡春吉說，嫌犯因為生性猜忌多疑，曾多次拿槍出來恐嚇妻小，這次是因為兒子長期被精神虐待及被恐嚇，大義滅親報警，瑞分局家防官也火速替犯嫌家屬申請緊急保護令，希望能有個安穩的生活。
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