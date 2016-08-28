巴拉圭士兵北部遇襲 8死

2016-08-28 04:00

〔中央社〕巴拉圭政府表示，8名巴拉圭士兵今天在北部一起路邊炸彈爆炸中喪生，並把這起事件歸咎於左派游擊隊。

內政部長戴瓦加斯（Francisco de Vargas）表示，攻擊事件發生在阿羅伊托村（Arroyito）附近的鄉村道路，當地位於首都亞松森（Asuncion）北方約500公里處。

戴瓦加斯說：「他們在巡邏隊經常經過的道路上安置爆裂物，根據犯案手法，我們認為那是犯罪集團EPP發動的攻擊。」EPP是巴拉圭人民軍（Paraguayan People's Army）的西班牙文縮寫。

他又說，有8名士兵在攻擊中喪生。

巴拉圭警方表示，自從這個游擊隊於2008年首度出現以來，它已在多起攻擊中殺害約50人，受害人大部分是軍警和牛隻飼養者。