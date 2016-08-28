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義大利中部強震 增至291人罹難

2016-08-28  01:44

〔中央社〕義大利當局表示，繼在醫院治療的1名男子傷重不治後，強震侵襲義大利中部的罹難者人數攀升至291人。

美聯社報導，民防保護局今天表示，在阿夸塔特隆托鎮（Arquata del Tronto）受傷的這名男子，一直在柏魯加（Perugia）一家醫院接受治療。

義大利今天為強震罹難者舉國哀悼一天，24日拂曉前發生的強震，重創義大利中部3個城鎮。

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