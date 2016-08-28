恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
2016-08-28 00:20
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕1名王姓女子日前在恆春網紗橋下平躺漂浮，由於沒有掙扎呼救，嚇得路過民眾向警方報案「有浮屍」，員警到場後，發現女子仍有生命跡象，只是精神恍惚、閉口不言，緊急救援上岸後，透過管道找到外縣市家屬帶回，但農曆7月出現「人扮浮屍」怪象，令處理員警事後直呼「阿彌陀佛」。
「農曆7月，這樣的畫面實在太詭異！」當時急著到場救援遭橋邊鏽鐵割傷的巡佐朱之輝說，聽到民眾報案，員警呂政福、林柏寓率先抵達現場，由於橋高超過5公尺，加上女子漂浮於河道上，似乎沒有生命跡象，連忙以無線電呼叫支援，他們到場後決定先爬下河床救人，沒想到鐵梯嚴重梯鏽蝕，造成他手部割傷。
率先到場的呂政福、林柏寓等員警表示，抵達現場時，發現河道距離路面5公尺高，日前的大雨讓溪水高達近2公尺，女子仰躺在河道上，僅剩腳及頭露出水面，遠遠看起來就像沒有生命跡象的遺體，他們擔心救護車到場來不及救人，請求支援後便嘗試到河道救人。
員警冒險爬下河道後，發現女子雖然雙眼緊閉，但手部似乎還有動作，擔心溺水或遭溪石創傷，連忙將她拉上岸後，發現女子僅腳部扭傷、生命跡象穩定「並非浮屍」，卻對問答毫無反應，也不願告知身分資料，警方只能協助治療後帶回派出所內置，透過尋人系統找到家屬。
家屬南下接回女子後，頻頻向警方感謝救命之恩，也向處理員警表示，王女近期精神狀況不穩定，多日前就騎機車獨自離家，家屬已經尋找多日，所幸員警在河道上救回一命。
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