用通訊軟體收購個資 男20天內盜刷40萬

2016-08-27 22:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕22歲的吳姓男子上月8日，涉嫌透過中國網路通訊軟體「QQ」收購陳姓男子的個資及信用卡資料，再撥打電話給發卡銀行將帳單資料改成自己聯絡方式，盜刷時，就能取得OTP密碼簡訊，也讓被害人收不到銀行傳送的刷卡簡訊通知。

成功更改信用卡資料後，吳男便在網路上輸入陳男信用卡卡號及有效期限，大肆購買如iphone手機等高單價商品，不到20天就盜刷陳男40多萬元，後銀行風險控管組人員發現陳男刷卡異常，通知補發新卡，7月25日，吳男又佯稱是陳男，打電話給銀行客服中心，要求將補發的信用卡改寄到另一住址。

29日收到補發信用卡後，吳男隨即在卡片背面偽簽陳男姓名，當天下午就至板橋區1間銀樓，欲刷卡購買價值近6萬元的金戒指，銀樓老闆覺得吳男年紀輕輕竟有經濟能力刷卡買高價戒指，起了疑心，當場撥打電話與銀行核對資料，銀行發覺有異，報警處理讓吳男未再度盜刷得逞，吳男坦承犯行，新北地檢署依詐欺、偽造文書等罪嫌將他起訴。