2週前才被抓 假廚娘又欺騙老菜農

2016-08-27 22:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮46歲李姓婦人，8月中旬在通霄鎮佯裝當地診所廚娘買菜，先跟擺攤老菜農週轉現金，騙取3000元，不久後被警方查獲依詐欺罪嫌函送，還低聲下氣表達歉意。不料李婦近日又故技重施，佯裝是自助餐員工，但被之前曾受騙的菜農識破後，李婦立即逃之夭夭。

警方表示，李婦屢勸不聽，2週前才以詐欺罪嫌函送，沒想到李婦還是不安份，沒去找正當工作養活自己，居然又裝成自助餐員工企圖以同樣的伎倆，欺騙在菜市場辛苦擺攤的老菜農，相當可惡，此舉已經觸犯詐欺未遂罪嫌，將積極偵辦，傳喚李婦到案說明。

李婦於8月中旬佯裝診所廚娘，在通霄鎮自強路市場連續2天向擺攤的老菜農謊稱，因為老闆娘還沒給錢，不過診所要準備食材，所以先跟菜農週轉，陸續成功騙取了3位菜農，得手3000元。

事後診所負責人出面澄清，並包紅包給受害攤販，受騙老菜農當時甚至不擺攤，到處巡視要親手抓到李婦，痛批李婦騙取靠賣菜維生的老農，行徑惡劣。警方也迅速調閱監視器畫面鎖定李婦，傳訊李婦，當時李婦還低頭表示，對受騙菜農和診所「很抱歉」。

不過，李婦歉意言猶在耳，卻在2週後又騎機車到通霄鎮自強路市場要詐騙老農，警方獲報後痛批李婦不知悔改，並查出李婦雖然經濟狀況不佳，但有多項竊盜和詐欺前科，感嘆說李婦竟挑在基層打拚的單純老菜農下手，所幸大家記憶猶存，才沒增加受害者。