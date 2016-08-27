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釣客搞不清時間受困 國家出動直升機救他…

2016-08-27  20:56

〔記者吳政峰／基隆報導〕一名男子今日前往基隆潮境公園釣魚，爬過一個又一個礁石才找到釣點，疑似搞不清潮汐時間，晚間7點半要循原路返回時，遇到海水漲潮，原路徑已被淹沒，只好抓著礁石等待，一旁民眾見狀，趕緊通報119勤務中心。

等不及直升機 消防員拉繩索下海救人

因該處已無法步行抵達，消防員轉報海巡署救援，但艦艇亦無法到達該處，只好轉報空勤總隊調派直升機馳援。

兩名消防員眼看釣客將被大浪吞噬，等不及直升機到來，決定拉繩索下海救人，冒著生命危險終於接觸到他，期間一度差點被浪捲走。

消防員確認釣客無礙後，再保護他回岸上，晚間8點37分平安返回岸上，無明顯外傷。

直升機於8點26分抵達現場，等到釣客成功獲救後，才返航結束任務，估計出勤一次約花費20萬元。

據悉，該名釣客姓林，56歲，今日特地從新北市三重區來基隆釣魚，疑因不諳漲退潮時間才會受困。

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  • 釣客受困礁石。（記者吳政峰翻攝）

    釣客受困礁石。（記者吳政峰翻攝）

  • 海水拍打著礁石。（記者吳政峰翻攝）

    海水拍打著礁石。（記者吳政峰翻攝）

  • 釣客隨時可能落海。（記者吳政峰翻攝）

    釣客隨時可能落海。（記者吳政峰翻攝）

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相關關鍵字： 受困 海巡署 漲潮 潮汐 直升機 礁石 釣魚
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