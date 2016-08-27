番花路平交道機車與火車碰撞 女騎士送醫

2016-08-27 20:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚7時19分許，彰化縣花壇鄉番花路平交道發生交通事故，1名年約20多歲的女子，騎車經過平交道時，不知何故與台鐵一列火車發生碰撞，機車車身嚴重受損，女子被救起後，經救護人員檢傷確認其意識清楚，生命徵象穩定，已經送往彰化基督教醫院救治。

車禍發生後，撞毀的機車零件散落在平交道柵欄處四周，可見撞擊力道猛烈，消防人員獲報趕抵現場，立即將受傷的女騎士送上救護車，載往醫院急救，事故現場仍由警方人員處理中，詳細事發原因仍有待釐清。