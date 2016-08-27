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抓寶變擄鴿勒贖 已故竹聯幫護法之子稱「只是好玩」

士林警方在北市至善路空屋找到被擄的鴿子及百餘顆鴿蛋，不幸大部分皆熱死，僅有43隻存活。（記者陳恩惠翻攝）

2016-08-27  20:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北士士林警分局今天破獲一起擄鴿勒贖案件，逮捕3名年僅19歲的嫌犯，其中一人是已故竹聯幫總護法陳功的次子。

陳嫌供稱上週與兩名同夥在士林山區玩手機遊戲寶可夢，意外發現一間高級鴿舍，遂計畫竊走上百隻鴿子及鴿蛋，留下寫有電話號碼及恐嚇字句的紙條，勒贖500萬元。

被害人向警方報案，並與嫌犯討價還價，將贖金降到210萬元，相約26日晚間在內湖美麗華付款，但嫌犯卻多次變更地點，企圖增加警方追緝困難，最後警方在基隆河濱公園16號水門附近逮捕偽裝成運動民眾的三名嫌犯，並到至善路的廢棄空屋找回被擄走的鴿子。

警方表示，到場發現鴿子已陸續渴死、熱死，只剩下43隻存活，大部分都被活活熱死，受害者損失慘重，警方已依恐嚇取財、竊盜罪將3名嫌犯移送法辦。

陳姓嫌犯是藝人路斯明同父異母的弟弟，父親是已故竹聯幫總護法陳功，警方調查發現，陳嫌並沒有加入竹聯幫，他供稱犯下這起案件只是因「缺錢、覺得好玩」。

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  • 謝姓管理員說，死亡的鴿子中，有比利時名鴿的後代，損失上千萬。（記者陳恩惠攝）

    謝姓管理員說，死亡的鴿子中，有比利時名鴿的後代，損失上千萬。（記者陳恩惠攝）

  • 士林警方在北市至善路空屋找到被擄的鴿子及百餘顆鴿蛋，不幸大部分皆熱死，僅有43隻存活。（記者陳恩惠翻攝）

    士林警方在北市至善路空屋找到被擄的鴿子及百餘顆鴿蛋，不幸大部分皆熱死，僅有43隻存活。（記者陳恩惠翻攝）

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