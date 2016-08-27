移送中遭2嫌奪槍 警即時制伏搶回

2016-08-27 18:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市圳頂派出所警員林彥志、李俊億下午2點多，將涉嫌毒品案的曾姓男子、陳姓女子移送桃園地檢署，途中在後座戒護的李俊億被曾男、陳女聯手奪槍，還好李俊億及時卸下彈匣，林彥志開1槍擊中陳女左腿，才制伏2人。

曾男與陳女因毒品案被大溪警分局圳頂派出所查獲，下午2點多由林彥志、李俊億負責開警車將2人移送到桃園地檢署，由林彥志開車，李俊億坐在警車後座負責戒護。

豈料警車行經國道2號，要從桃園交流道離開高速公路時，曾男與陳女竟然聯手攻擊李俊億，又拉又咬，混亂中還搶下李俊億的配槍，李俊億奮勇奪槍，雙方拉扯之際，他順利卸下彈匣。

駕車的林彥志緊急將警車停靠路旁後，朝陳女的左腳大腿近膝蓋處開了1槍，曾男這時還想要踹破車窗逃逸，腳也被割傷，才被林彥志與李俊億聯手制伏，陳女因槍傷被送到敏盛醫院治療、曾男也受傷在國軍桃園總醫院治療，都沒生命危險。林彥志與李俊億也都有拉扯衝突造成的擦挫傷，還好都沒大礙。

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