翻新祖厝給年邁病母住 孝子遭判刑

2016-08-27 18:35

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市一名黃男原與家人住在祖厝，後因工作關係，全家遷至外地，103年間母親罹病，想返回充滿回憶的祖厝居住，但木造建築早已頹圮，黃男決定出錢翻新重建，卻不知該地屬於國有財產署，且已被劃為山坡地，基隆地院法官依違反水土保持法判刑3月，易科罰金9萬元，緩刑2年，可上訴。

黃家祖厝位於基隆中正路656巷後方山坡地，為一木造房屋，黃男雙親在這間遮風避雨的小屋撫育兒女，小孩長大後在外地各自成家，兩老也搬離該處，經多年風吹雨打，木屋已成斷垣殘壁。

103年間，年邁的黃母生病，想念祖厝的一切，便向兒女提議返家，黃男見小時棲身處破爛不堪，決定自掏腰包翻修成水泥屋，讓老母住得好一點，未料才剛完工，就遭國有財產署北區分署提告。

國產署指出，該公有土地228.96平方公尺，多年前遭黃氏家族占用，農委會民國98年依山坡地保育利用條例及水土保持法，將其劃定為「山坡地」，不得占用與開發，黃男翻新祖厝之舉將可能破壞水源涵養，造成水土流失。

黃男供稱單純想提供病母一個較佳的居住環境，才會在原地基重建，並不知道土地屬於國家，亦不曉得該處已被劃為山坡地，非常懊悔。

法官認為黃男雖擅自搭建房屋，但尚未造成土石流失損害，屬於未遂罪；考量動機與犯後態度，加上未有前科，給予緩刑自新。