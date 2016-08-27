| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

虎頭山飛行傘墜落意外 男頭部重創當場死亡

埔里鎮虎頭山今天下午發生飛行傘高空墜落意外，造成52歲盧姓男子當場死亡。（記者佟振國攝）

2016-08-27  17:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮虎頭山今天下午近2時發生飛行傘玩家從高空墜落地面死亡意外，死者為台中市52歲盧姓男子，頭部撞擊地面水泥階梯，當場死亡，也是埔里虎頭山近20年來首度有飛行傘玩家意外身亡案，詳細意外發生原因由檢警進一步調查釐清。

埔里鎮虎頭山海拔高度約550公尺，視野遼闊，又接近市區，交通便利，長期以來就是中部地區飛行傘休閒運動的勝地，每到假日總吸引全國各地玩家前來體驗飛行樂趣，曾傳出玩家降落不慎，輕則掛樹受困，重則受傷骨折，今天下午近2時更不幸傳出死亡意外。

死者為52歲盧姓男子，原本已經順利起飛，並在空中盤旋，但在接近山邊時疑似遇到亂流，據現場譚姓目擊者表示，當時他的飛行高度約60至100公尺，完整的傘具因為亂流而失去了一半，即是所謂「夾翼」，導致人、傘失去平衡，宛如陀螺般高速旋轉下墜，因距離地面高度不足，或是因為高速旋轉重力過大導致人已昏迷，來不及排除狀況，就直接墜落地面。

不幸的是地面有草皮、樹林，死者卻不偏不倚掉到一座水泥階梯上，頭部墜地，雖有安全帽保護，但撞擊力道太大，安全帽破裂，當場慘死，現場目擊玩家、民眾都嚇壞了，意外發生後，所有飛行活動也全部停止。

據了解，盧姓男子接觸飛行傘運動約2年，今天下午由虎頭山台中市飛行傘協會的場地起飛，起飛後原本正常，卻突然墜落在另一處私人所有的飛行場，意外發生原因由檢警進一步調查。

專業飛行傘教練雷班表示，虎頭山接近山邊的氣流較不穩定，必須特別注意，玩家平時飛行訓練時應加強狀況排除模擬，包括像是「夾翼」的狀況排除，以免遇到狀況反應不及而釀成意外。

相關影音

廣告
  • 死者有戴安全頭盔，無奈墜落地點竟是大片草地中的水泥階梯步道，頭部重創當場死亡。（記者佟振國攝）

    死者有戴安全頭盔，無奈墜落地點竟是大片草地中的水泥階梯步道，頭部重創當場死亡。（記者佟振國攝）

  • 虎頭山發生飛行傘墜落意外後，所有玩家均停止飛行活動，不見空中朵朵傘花。（記者佟振國攝）

    虎頭山發生飛行傘墜落意外後，所有玩家均停止飛行活動，不見空中朵朵傘花。（記者佟振國攝）

  • 意外發生後，台中市飛行傘協會設在虎頭山的據點人員也撤離。（記者佟振國攝）

    意外發生後，台中市飛行傘協會設在虎頭山的據點人員也撤離。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亂流 埔里 墜落 墜落意外 夾翼 死亡 虎頭山 降落 飛行傘
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：虎頭山飛行傘墜落意外 男頭部重創當場死亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.