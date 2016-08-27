虎頭山飛行傘墜落意外 男頭部重創當場死亡
2016-08-27 17:43
埔里鎮虎頭山今天下午發生飛行傘高空墜落意外，造成52歲盧姓男子當場死亡。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮虎頭山今天下午近2時發生飛行傘玩家從高空墜落地面死亡意外，死者為台中市52歲盧姓男子，頭部撞擊地面水泥階梯，當場死亡，也是埔里虎頭山近20年來首度有飛行傘玩家意外身亡案，詳細意外發生原因由檢警進一步調查釐清。
埔里鎮虎頭山海拔高度約550公尺，視野遼闊，又接近市區，交通便利，長期以來就是中部地區飛行傘休閒運動的勝地，每到假日總吸引全國各地玩家前來體驗飛行樂趣，曾傳出玩家降落不慎，輕則掛樹受困，重則受傷骨折，今天下午近2時更不幸傳出死亡意外。
死者為52歲盧姓男子，原本已經順利起飛，並在空中盤旋，但在接近山邊時疑似遇到亂流，據現場譚姓目擊者表示，當時他的飛行高度約60至100公尺，完整的傘具因為亂流而失去了一半，即是所謂「夾翼」，導致人、傘失去平衡，宛如陀螺般高速旋轉下墜，因距離地面高度不足，或是因為高速旋轉重力過大導致人已昏迷，來不及排除狀況，就直接墜落地面。
不幸的是地面有草皮、樹林，死者卻不偏不倚掉到一座水泥階梯上，頭部墜地，雖有安全帽保護，但撞擊力道太大，安全帽破裂，當場慘死，現場目擊玩家、民眾都嚇壞了，意外發生後，所有飛行活動也全部停止。
據了解，盧姓男子接觸飛行傘運動約2年，今天下午由虎頭山台中市飛行傘協會的場地起飛，起飛後原本正常，卻突然墜落在另一處私人所有的飛行場，意外發生原因由檢警進一步調查。
專業飛行傘教練雷班表示，虎頭山接近山邊的氣流較不穩定，必須特別注意，玩家平時飛行訓練時應加強狀況排除模擬，包括像是「夾翼」的狀況排除，以免遇到狀況反應不及而釀成意外。
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