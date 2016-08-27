安平觀夕平台驚傳溺水意外 2人獲救1無生命跡象

2016-08-27 17:29

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區觀夕平台海岸驚傳溺水意外，消防局於今下午近五點許獲報有3位戲水民眾漂向外海、亟待救援，特搜與安平分隊人員趕往救起三位溺者，其中三十六歲的男子無生命跡象，救生人員為他做CPR、一面送醫急救。另外兩人，分別是三十六歲溺者的七歲兒子與男性友人，意識都清醒，但男性友人體力透支，也由救護車送醫治療。