騙鎖匠配鑰匙偷機車 78歲老翁不到1小時被逮獲

2016-08-27 17:17

〔記者王俊忠／台南報導〕近八旬老翁騙鎖匠幫忙配他人的機車鑰匙，老翁只花五百元就把他人機車偷騎走。受害女車主發現愛車被偷、報警，南市警方利用車辨系統查出贓車動向，於報案後一小時內，在北區逮獲偷車老賊。老賊供稱：「因為欠別人錢，想偷車變賣現金還債。」

警方提醒一般鎖匠受託配車子或住宅鑰匙時，應請委託人出示車子或住宅相關身分證件，以確認是車主或屋主身分，以免遭不肖份子利用犯罪。

二十六日下午四點許，二分局長樂派出所警員黃信瑋、李奇兩人巡邏時獲報中西區武聖路六十九巷某大樓前有機車失竊，員警立刻用電腦車牌辨識系統查詢，發現失竊機車出現在安南區海佃路一帶，警方趕到該地搜尋，赫見偷車賊騎贓車出現，員警一面尾隨、一面通報同仁攔截。

直到追至北區好市多大賣場附近，二分局一輛警車逆向衝到對向車道，攔下偷車賊與贓車。警方驚訝發現偷車賊竟是高齡七十八歲的老賊；承辦員警說，辦案多年，還沒見過這麼高齡的賊！

王姓老賊供稱，當天上午九點，他到鎖匠位於武聖路的鎖店，花五百元請鎖匠幫忙配一把停在武聖路大樓前的機車鑰匙，還騙鎖匠說機車是他的，沒有問題。鎖匠信以為真，就幫他配了這把機車鑰匙，讓他順利偷走機車，原本想賣掉機車變現還債，沒想到這麼快被警察人贓俱獲。

受害的機車女車主表示，她住在武聖路這棟大樓，二十六日下午三點半，她下樓欲騎機車上班，停在大樓前的機車竟不翼而飛，急的向警方報案，感謝警方在一小時內幫她找回愛車。

相關影音