騙鎖匠配鑰匙偷機車 78歲老翁不到1小時被逮獲
2016-08-27 17:17
〔記者王俊忠／台南報導〕近八旬老翁騙鎖匠幫忙配他人的機車鑰匙，老翁只花五百元就把他人機車偷騎走。受害女車主發現愛車被偷、報警，南市警方利用車辨系統查出贓車動向，於報案後一小時內，在北區逮獲偷車老賊。老賊供稱：「因為欠別人錢，想偷車變賣現金還債。」
警方提醒一般鎖匠受託配車子或住宅鑰匙時，應請委託人出示車子或住宅相關身分證件，以確認是車主或屋主身分，以免遭不肖份子利用犯罪。
二十六日下午四點許，二分局長樂派出所警員黃信瑋、李奇兩人巡邏時獲報中西區武聖路六十九巷某大樓前有機車失竊，員警立刻用電腦車牌辨識系統查詢，發現失竊機車出現在安南區海佃路一帶，警方趕到該地搜尋，赫見偷車賊騎贓車出現，員警一面尾隨、一面通報同仁攔截。
直到追至北區好市多大賣場附近，二分局一輛警車逆向衝到對向車道，攔下偷車賊與贓車。警方驚訝發現偷車賊竟是高齡七十八歲的老賊；承辦員警說，辦案多年，還沒見過這麼高齡的賊！
王姓老賊供稱，當天上午九點，他到鎖匠位於武聖路的鎖店，花五百元請鎖匠幫忙配一把停在武聖路大樓前的機車鑰匙，還騙鎖匠說機車是他的，沒有問題。鎖匠信以為真，就幫他配了這把機車鑰匙，讓他順利偷走機車，原本想賣掉機車變現還債，沒想到這麼快被警察人贓俱獲。
受害的機車女車主表示，她住在武聖路這棟大樓，二十六日下午三點半，她下樓欲騎機車上班，停在大樓前的機車竟不翼而飛，急的向警方報案，感謝警方在一小時內幫她找回愛車。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 21歲通緝犯打警察 怒嗆「叫我媽找記者！」
- 男子吸毒創造出「何太太」 四處敲門找她約會
- 男大生騎車掉錢渾然不知 婦人驚險擋車幫撿鈔
- 自強號埔心站傳死傷事故 台鐵已恢復雙向通車
網友回應
熱門新聞
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- MLB》王建民6勝0敗 美國球迷大吃一驚
- MLB》王建民有功 皇家牛棚寫50年紀錄
- 伸港濱二路改善 土地公廟可保
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 1村3家獲孝親表揚 水上龍德被稱「孝順村」
- 「我很愛她所以想結婚」 周星馳被爆曾說最想娶她...
- 玩到非洲 《綜藝玩很大》豪砸500萬
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- NBA》七六人爵士交易 馬歇爾換東家馬上被炒
- 台中歌劇院前停車格遭取消 住戶憂塞車
- 認養30畝田 中原號召12萬校友做公益
- 疑遭毒殺 柴山獼猴7天15死
- 美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
- 桌球》福原愛吃東北菜 「在日本能吃到也太幸福了」
- 許淑淨凱歸 金牌獻父親
- 10大財閥 緊掐南韓經濟命脈
- 吳宗憲有意請辭《小明星》 望王偉忠接手栽陪女兒
- 台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
- 蛋黃哥到柳營 稻田彩繪完成插秧
- 陳建寧證實當爸 愛女心臟病治療中
- 國體大2奧運戰將 博士班新鮮人
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 兒子脫險 龍千玉感謝大家集氣
- 台灣國際競技龍舟賽 今福鹿溪登場
- 三花TPGA錦標賽》詹世昌躍居第一 許智傑首進領先群
- 雪隧裂縫影響安全？林聰賢：高公局應公開數據
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 王建民對決歐提茲? 今日重要賽事預告
- 「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V
- 火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
- 又有中國女星出面！ 指控被石筱磊要脅陪睡
- 嘉義貓世界社區 讓故障LED重生
- 高溫多雨白蝦暴斃 中秋價格恐漲
- 黃金海岸藏建築廢棄物 割傷遊客
- 跟杜特蒂一樣狂！菲警察總長呼籲 要吸毒者幹掉毒梟
- 油價小漲 油市維持疲軟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：騙鎖匠配鑰匙偷機車 78歲老翁不到1小時被逮獲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分