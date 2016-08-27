雲龍瀑布驚傳遊客遭虎頭蜂攻擊 4人被螫1昏迷

2016-08-27 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉東埔知名景點雲龍瀑布，今天下午3點半傳出有4名遊客到此遊玩，卻不慎遭虎頭蜂攻擊螫傷，目前有1人昏迷，1人體力不支，其餘則尚能步行，現消防人員已趕赴救援送醫急救中。