| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

雲龍瀑布驚傳遊客遭虎頭蜂攻擊 4人被螫1昏迷

2016-08-27  16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉東埔知名景點雲龍瀑布，今天下午3點半傳出有4名遊客到此遊玩，卻不慎遭虎頭蜂攻擊螫傷，目前有1人昏迷，1人體力不支，其餘則尚能步行，現消防人員已趕赴救援送醫急救中。

廣告
  • 南投縣信義鄉東埔知名景點雲龍瀑布，今天下午3點半傳出有4名遊客到此遊玩，卻不慎遭虎頭蜂（見圖）攻擊螫傷，目前有1人昏迷。（資料照）

    南投縣信義鄉東埔知名景點雲龍瀑布，今天下午3點半傳出有4名遊客到此遊玩，卻不慎遭虎頭蜂（見圖）攻擊螫傷，目前有1人昏迷。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 昏迷 虎頭蜂 螫傷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：雲龍瀑布驚傳遊客遭虎頭蜂攻擊 4人被螫1昏迷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.