佛前一炷香幕後暗伸手 假義工真行竊
2016-08-27 16:56
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵三隊日前連續接獲民眾檢舉報稱，指稱在參加宗教活動後，即接獲發卡銀行電話照會，詢問是否有持卡至台北市東區百貨公司「金飾產品專賣店」等地持卡消費購買金塊等物，被害人始查覺金融信用卡遭人竊取及盜刷情形，經調查發現共有盜刷16筆，金額達71萬餘元。
警方根據被害人簽帳單分析，並追查現場遺留店家客戶、過濾刷卡資料及調閱出入商家、外錄影監視畫面資料，發現犯嫌為中年男子，外型特徵短髮、帶眼鏡、身材瘦小、肩背白色提袋，並將調閱犯嫌盜刷時之監視器畫面相片提供予被害人指證，被害人一眼即認出係同為參加宗教活動的54歲義工蔡男。
被害人等因參加宗教活動擔任義工及禪修時，將皮包置放於置物櫃內，蔡嫌利用宗教活動人潮眾多假冒擔任義工便利，趁被害人未注意，竊取置於皮包內信用卡後前往盜刷，經查蔡姓犯嫌為逃避警方之查緝，並無實際固定居住之處所。
偵三隊專案小組人員多日跟監、埋伏，25日前往蔡嫌住處搜索，現場當場起獲盜刷時所穿著衣服、盜刷手錶及現金17萬7000元等證物，經詢依涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等罪移送台北地檢署，並擴大清查其他被害人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 21歲通緝犯打警察 怒嗆「叫我媽找記者！」
- 男子吸毒創造出「何太太」 四處敲門找她約會
- 男大生騎車掉錢渾然不知 婦人驚險擋車幫撿鈔
- 自強號埔心站傳死傷事故 台鐵已恢復雙向通車
網友回應
熱門新聞
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- MLB》王建民6勝0敗 美國球迷大吃一驚
- MLB》王建民有功 皇家牛棚寫50年紀錄
- 伸港濱二路改善 土地公廟可保
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 1村3家獲孝親表揚 水上龍德被稱「孝順村」
- 「我很愛她所以想結婚」 周星馳被爆曾說最想娶她...
- 玩到非洲 《綜藝玩很大》豪砸500萬
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- NBA》七六人爵士交易 馬歇爾換東家馬上被炒
- 台中歌劇院前停車格遭取消 住戶憂塞車
- 認養30畝田 中原號召12萬校友做公益
- 疑遭毒殺 柴山獼猴7天15死
- 美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
- 桌球》福原愛吃東北菜 「在日本能吃到也太幸福了」
- 許淑淨凱歸 金牌獻父親
- 10大財閥 緊掐南韓經濟命脈
- 吳宗憲有意請辭《小明星》 望王偉忠接手栽陪女兒
- 台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
- 蛋黃哥到柳營 稻田彩繪完成插秧
- 陳建寧證實當爸 愛女心臟病治療中
- 國體大2奧運戰將 博士班新鮮人
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 兒子脫險 龍千玉感謝大家集氣
- 台灣國際競技龍舟賽 今福鹿溪登場
- 三花TPGA錦標賽》詹世昌躍居第一 許智傑首進領先群
- 雪隧裂縫影響安全？林聰賢：高公局應公開數據
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 王建民對決歐提茲? 今日重要賽事預告
- 「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V
- 火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
- 又有中國女星出面！ 指控被石筱磊要脅陪睡
- 嘉義貓世界社區 讓故障LED重生
- 高溫多雨白蝦暴斃 中秋價格恐漲
- 黃金海岸藏建築廢棄物 割傷遊客
- 跟杜特蒂一樣狂！菲警察總長呼籲 要吸毒者幹掉毒梟
- 油價小漲 油市維持疲軟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：佛前一炷香幕後暗伸手 假義工真行竊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分