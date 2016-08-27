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佛前一炷香幕後暗伸手 假義工真行竊

2016-08-27  16:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵三隊日前連續接獲民眾檢舉報稱，指稱在參加宗教活動後，即接獲發卡銀行電話照會，詢問是否有持卡至台北市東區百貨公司「金飾產品專賣店」等地持卡消費購買金塊等物，被害人始查覺金融信用卡遭人竊取及盜刷情形，經調查發現共有盜刷16筆，金額達71萬餘元。

警方根據被害人簽帳單分析，並追查現場遺留店家客戶、過濾刷卡資料及調閱出入商家、外錄影監視畫面資料，發現犯嫌為中年男子，外型特徵短髮、帶眼鏡、身材瘦小、肩背白色提袋，並將調閱犯嫌盜刷時之監視器畫面相片提供予被害人指證，被害人一眼即認出係同為參加宗教活動的54歲義工蔡男。

被害人等因參加宗教活動擔任義工及禪修時，將皮包置放於置物櫃內，蔡嫌利用宗教活動人潮眾多假冒擔任義工便利，趁被害人未注意，竊取置於皮包內信用卡後前往盜刷，經查蔡姓犯嫌為逃避警方之查緝，並無實際固定居住之處所。

偵三隊專案小組人員多日跟監、埋伏，25日前往蔡嫌住處搜索，現場當場起獲盜刷時所穿著衣服、盜刷手錶及現金17萬7000元等證物，經詢依涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等罪移送台北地檢署，並擴大清查其他被害人。

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  • 嫌犯蔡男前往金飾店盜刷被錄下身影。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯蔡男前往金飾店盜刷被錄下身影。（記者劉慶侯翻攝）

  • 嫌犯蔡男前往金飾店盜刷被錄下身影。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯蔡男前往金飾店盜刷被錄下身影。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 盜刷 盜刷信用卡 竊盜 詐欺
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