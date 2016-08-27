又見急診室暴力 男腳踹護理師遭起訴

2016-08-27 16:44

［記者洪美秀／新竹報導］又見急診室暴力，這次檢方依法起訴！桃園縣陳姓男子今年7月因酒後身體不適，搭救護車前往新竹縣湖口鄉仁慈醫院，結果不滿護理師處置行為，竟踹護理師，導致護理師右前臂、右小腿及右臀部挫傷，還辱罵前來處理事件的員警，新竹地檢署昨天偵查終結，依妨害醫事人員執行醫療業務、侮辱公務員及傷害等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，陳男今年7月6日深夜11點，因酒後身體不適，報請救護車緊急送往湖口鄉仁慈醫院急診室就醫，卻對當時正在執行醫療救護的許姓護理師口出惡言，同時用腳踹背對的護理師，導致護理師右前臂、右小腿及右臀部挫傷。

醫院向警方報案後，竹北分局湖口分駐所黎姓及蔡姓員警趕到醫院處理，但陳男不滿警方到場，竟辱罵執法的員警不堪字眼，還叫囂「來啊來啊！我叫妳媽的不敢是嗎？」且伸手奪取員警胸前的密錄器未果後又揮拳毆打拳員警右臉頰，導致黎姓員警頭部外傷併右臉挫傷。

警方事後將陳男依法送辦，而仁慈醫院的護理師事後也出現失眠及情緒不穩等狀況，陳男辯稱是因為酒後身體不適才情緒激動，不過，檢方未採信陳男辯解之詞，為遏止急診室暴力事件頻傳，經偵查終結，依妨害醫事人員執行醫療業務、侮辱公務員及傷害等罪嫌提起公訴。