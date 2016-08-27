躲警查緝 體重破百嫌犯奮力跳1米7...
2016-08-27 15:42
〔記者林孟婷／台南報導〕52歲綽號「大豬」的李姓嫌犯，平日以販毒為生，打出買第一級毒品就送第二級毒品為號召，鎖定勞工族群推銷毒品，新化警分局佈線跟監已久，26日見時機成熟，持搜索票前往李嫌在左鎮住處，將他逮捕歸案。
警方在現場起出海洛因26小包（毛重31.4公克）、安非他命13小包（毛重48.3公克）、空氣長槍1枝、通訊聯絡的行動電話4具（含SIM卡），以及電子磅秤一臺、安非他命吸食工具一批、以及販毒不法所得新臺幣共16萬元。
新化警分局表示，之前接獲情資，表示綽號「大豬」的李嫌，平日以販毒維生，自吹是販賣高檔毒品大盤商，以第一級毒品送第二級毒品為號召，持續在善化、永康、新化及左鎮區等地區，針對勞工族群推銷毒品，再經由勞工相互介紹增加銷售。
警方見時機成熟，前往李嫌位於左鎮區住處進行搜索，李嫌為躲避警察查緝，在其家中加裝6支監視器，當員警破門進入時，在二樓陽臺見體重達上百公斤的李嫌只穿內褲，不顧性命跳過大約170公分的屋間棟距，迅速逃往鄰棟屋頂。
殊不知員警已在旁守候多時，立刻將身材壯碩的李嫌制伏，警方並另行傳喚常向李嫌購毒的藥腳到案說明，全案移送地檢署偵辦。
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