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剛收工就被逮 司機持海洛因遭高雄港攔獲

2016-08-27  15:49

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港警於高雄港118號碼頭管制站，攔獲貨櫃曳引車司機持有海洛因及安非他命。

高雄港務警察總隊昨晚（26日）8點20分許執行路檢，王嫌（35歲，毒品通緝）駕駛貨櫃曳引車過站，駕駛座下藏有海洛因5.65克、安非他命1.1克，並於夾層藏有吸食器，王嫌坦承不諱。

王嫌向警方供稱，從台中開車南下交櫃，剛清點完收工開出貨運站，沒想到就遇到攔檢，實在有夠倒楣。警方依據線報持續追查毒品來源，並呼籲司機不要吸毒提神，避免危害身心並遭受法律制裁。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 高雄港警於貨櫃車內查獲毒品。（記者黃旭磊翻攝）

    高雄港警於貨櫃車內查獲毒品。（記者黃旭磊翻攝）

  • 王嫌（左）向警方坦承藏毒。（記者黃旭磊翻攝）

    王嫌（左）向警方坦承藏毒。（記者黃旭磊翻攝）

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