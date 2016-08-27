「距捷運站1分鐘」 地下賭場攬客臉書揪牌咖

2016-08-27 15:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子曾芳逸涉嫌承租捷運江子翠站附近大樓充當賭場，還在網路上張貼牌訊揪牌咖，還標榜提供數十種飲料、按摩椅、抽菸陽台及方便停車等機能，尤其離台北市只有一橋之隔，招攬賭客，果然不少人趨之若鶩；新北市海山警方佯裝賭客混入，破獲賭場時，包括曾嫌等人都大吃一驚，只能乖乖就逮。

「徵固定牌友」，網路近來流傳賭場公然上臉書攬牌咖的訊息，主嫌標榜距捷運江子翠站只有一分鐘，而且環境舒適明亮單純，還提供數十種冷熱飲、按摩椅攬客；警方發現後喬裝賭客進入，赫見其中生意不差，暗中聯繫門外的同事進入，當警方表明身分，主嫌與牌咖還以為是開玩笑，隨即出示證件，眾人才知道真的被抓了。

警方查出，37歲男子曾芳逸上網刊登打300底的麻將牌局，曾嫌辯稱，他以每月3萬1000元，承租這處大樓當賭場，6月開張以來，因風聲緊，不時變換地點。