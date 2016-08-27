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永生難忘！持毒少年18歲生日在派出所過

2016-08-27  15:14

［記者黃旭磊／高雄報導］辛酸18歲！少年持毒被逮，在警局過18歲生日，員警買蛋糕慶生。

高雄市左營區劉姓少年於10日晚間7點許，搭機車沒戴安全帽行經大順、鼎山路口被攔下，左營警分局文自所員警懷疑「氣溫熱到飆汗，少年卻穿外套、雙手緊抱腋下，說話時直冒冷汗」，原來下外套腋下藏有3包毒品咖啡包。

劉姓少年坦承咖啡包內藏MDMA（二級毒品），透過通訊軟體向暱稱「約翰走路」男子以3千6百元購得10包，已喝完7包，警方將少年帶回所內偵訊，竟發現當天是他17歲最後一天。

文自所所長曾順光及承辦員警憐惜人生唯一的18歲生日，竟在派出所度過，特別在移送前掏腰包買生日蛋糕，並插上蠟燭獻唱生日快樂歌，共同為劉姓少年慶生。少年驚訝又感動，抿嘴微笑，員警要少年許願吹蠟燭，並勉勵已滿18，要為自己行為負責，少年點點頭答應，並說「這天永生難忘」。

警方根據線報追查毒品源頭，查出「約翰走路」男子姓李（24歲），駕乘奧迪A4 /2014年款高級房車販毒，22日向地檢署申准拘票，前往鳳山區李嫌窩藏住處逮捕到案。

曾順光呼籲家長，應注意青少年交友狀況，以免遭不法人士拐騙，或受同儕起鬨而誤食毒品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 劉姓少年持有咖啡包毒品（右）。（記者黃旭磊翻攝）

    劉姓少年持有咖啡包毒品（右）。（記者黃旭磊翻攝）

  • 劉姓少年看到生日蛋糕，驚訝又感動。（記者黃旭磊翻攝）

    劉姓少年看到生日蛋糕，驚訝又感動。（記者黃旭磊翻攝）

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