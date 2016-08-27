通緝犯槍毒不離身 警埋伏12小時逮人

2016-08-27 15:39

［記者黃捷／新北報導］新北市新莊警分局中平派出所日前擴大追查毒品案件，發現其中1名涉案的賴姓犯嫌身揹毒品、侵占及槍砲3條通緝，藏身在五股區一棟門禁森嚴的社區大樓，昨天凌晨前往大門埋伏，苦等12個小時，終於逮獲準備出門的賴嫌。

賴嫌自知逃不了，只好束手就擒，警方也從他的隨身包包內起獲海洛因1包、安非他命1包、改造手槍1支及10顆子彈，詢後依毒品、槍砲罪嫌移送法辦，再依通緝將他解送歸案。

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