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虎頭山發生飛行傘玩家墜落意外 當場死亡

2016-08-27  14:54

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮虎頭山下午2時許發生飛行傘從高空墜落意外，造成1名男性飛行傘玩家頭部墜地重創當場死亡，警方獲報封鎖現場勘驗，意外原因由警方進一步調查。

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  • 埔里鎮虎頭山下午2時發生飛行傘墜落意外，男子當場死亡。（記者佟振國攝）

    埔里鎮虎頭山下午2時發生飛行傘墜落意外，男子當場死亡。（記者佟振國攝）

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