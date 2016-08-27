消防隊員遭爆開救護車抓寶可夢 竹縣消防局將懲處

2016-08-27 14:11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府消防局表示，有消防隊員21日傍晚完成救護勤務駕駛救護車返隊時，一邊開車一邊玩手機遊戲「精靈寶可夢 Go」，確定違反勤務規定，將予以懲處。

據了解，這件事是因為與這名消防員同車的替代役男看不過去，當場先錄影蒐證，現在他快退伍了，所以才提供給媒體爆料，而他跟這名被爆料「開車抓怪」的消防隊員平常互動並不好，沒先跟隊上幹部反映這件事就直接向媒體爆料，讓他的長官也相當尷尬。

這名替代役男提供給媒體的爆料影片中，開救護車的消防員左手拿手機、右手抓方向盤，邊開車邊抓怪，而且一路還不斷跟同車的人討論抓怪心得，最後甚至還停在路邊抓，直到車上無電線傳來有新勤務要他們前往處理，這名消防隊員才停止「邊開救護車邊抓怪」的危險行為，專心開車。

新竹縣政府消防局表示，這名消防隊員執行救護勤務返隊途中玩手機，影響用路人安全，實屬不當，幹部已對他加強教育，並依規定簽報懲處。