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零錢助學 713個彰化家扶孩受惠

2016-08-27  13:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕要開學了，彰化家扶中心今在彰化女中舉行105新學年度上學期獎助學金頒獎典禮，從國小到研究所共有713個學生獲獎，彰化家扶中心主任王震光表示，籌募助學金是家扶沈重的募款負擔，還好，人間處處有溫暖，各行各業熱心響應捐零錢助學計畫，讓獎學金發放不致中斷，讓處在逆境中的孩童如期註冊、順利入學。

活動會場邀請魔術師李佳峰秀魔術才藝，把平凡變得不平凡，戲法讓人開眼見，彰化人的他曾獲得美國魔術協會頒發的「世界魔術傑出貢獻獎」，抱著象徵魔術界奧斯卡的小金人回到彰化，把這份國際級的榮耀與大家一起分享。

受獎學生逆境中向學，勤勞加苦讀，考上理想學校，自小立志從事特教工作的陳羿蓁、廖千慧，兩人皆如願考取第一志願台北市立大學及台中教育大學，而考上成功大學企業管理學系研究所的陳重謂，以及中興大學機械工程所的謝士佑，他們分享求學的心路歷程，「讀書不難就看自己要不要做！」一語道出年輕人展現追求人生和前途的態度和熱忱。

彰化縣長魏明谷應邀與會，他感謝家扶對清寒學子的幫助，更肯定家扶孩子的努力，期勉他們將來長大獨立後回饋鄉里，讓愛繼續傳承。

家扶扶助孩子有3500人，今年約2成、713人受助孩子領取獎助學金。

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  • 魔術師李佳峰秀魔術才藝，把平凡變得不平凡，戲法讓人大開眼見。（記者張聰秋攝）

    魔術師李佳峰秀魔術才藝，把平凡變得不平凡，戲法讓人大開眼見。（記者張聰秋攝）

  • 彰化家扶中心今在彰化女中舉行105新學年度上學期獎助學金頒獎典禮，場面熱鬧。（記者張聰秋攝）

    彰化家扶中心今在彰化女中舉行105新學年度上學期獎助學金頒獎典禮，場面熱鬧。（記者張聰秋攝）

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