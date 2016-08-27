重機騎士疑自撞 摔落溝渠死亡

2016-08-27 13:43

〔記者楊金城／台南報導〕台南市道172線白新公路後壁烏樹林段，上午發生一起死亡車禍，35歲劉姓男子騎重型機車疑擦撞水泥護墩後摔入一旁灌溉水渠，後壁消防隊將人救起送醫急救仍然不治。

劉男重機裝有行車記錄器，白河警分局調查，住台南仁德的劉男騎重機往白河方向，在後壁烏樹林段疑車子失控，偏離車道自撞到路邊水泥護墩後再摔落一旁溝渠，重機倒在路肩。

劉男腹部有約5公分的撕裂傷，確切死亡原因和車禍原因尚待調查釐清。