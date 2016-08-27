台商跟小三偷生兩子 判賠妻40萬

2016-08-27 13:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕常姓台商妻子103年12月整理老公的行李箱，發現一顆硬碟內竟存有老公與黃姓女友人的性愛影片及與2名孩子歡樂慶生照，才驚知老公外遇，並將私生子登記在父母戶籍，怒告2人通姦並提出民事求償，新北地院判常男、黃女須賠償常妻40萬元，可上訴；刑事部分，2人已遭判徒刑6月確定，可用18萬元易科罰金。

常妻指控，老公與黃女97年起開始在一起，並於100年、101年間生下2名私生子，令她身心飽受煎熬，要求2人賠償精神慰撫金200萬元。

常男、黃女經通知均未出庭，亦未提出任何書狀作任何聲明或陳述，法官認為2人發生性行為並生子，破壞常妻婚姻生活幸福，導致其受有精神上痛苦，但200萬精神慰撫金過高，判定2人應賠償40萬元。