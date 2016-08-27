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越南新住民單親第二代 她立志從事醫藥研究

2016-08-27  13:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕南高雄家扶中心今天舉辦獎學金頒獎典禮，共有561人獲獎，其中高雄醫學大學新鮮人林佳儀的母親是越南新住民，父母離婚後，當清潔工的母親獨力撫養她跟弟弟林柏宏，雖然是低收入家庭，但姊弟力爭上游，都獲得獎學金，佳儀立志從事醫藥研究，改善家庭經濟。

佳儀表示，她透過繁星計畫錄取高醫大醫藥暨應用化學系醫藥化學組，愛讀書的她，連上廁所都在思考解題方法，因此希望當研發人員。

楊雅淳與楊雅汝姊妹也榮獲獎學金，她們由母親及外婆撫養長大，近來長輩都因病痛無法工作，所以現為高師大數學系學生的雅淳，利用晚上在補習班當解題老師，也在五甲社福中心當志工，希望當學校教師，剛考取中山大學資管系的雅汝，利用暑假打工，立志當電腦工程師。

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  • 林佳儀與林柏宏姊弟力爭上游，獲頒獎學金。（記者洪定宏攝）

    林佳儀與林柏宏姊弟力爭上游，獲頒獎學金。（記者洪定宏攝）

  • 楊雅汝立志當電腦工程師。（記者洪定宏攝）

    楊雅汝立志當電腦工程師。（記者洪定宏攝）

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