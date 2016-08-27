彰化黑心能源工廠排戴奧辛 負責人、廠長收押
2016-08-27 13:11
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署踢爆黑心又一樁，查獲彰化縣埤頭鄉宏昇能源科技供應能源時，製造排放含有戴奧辛、硫氧化物、氦氧化物及飛灰等有害人體健康等廢氣，檢察官昨日偵訊被告宏昇公司負責人黃福城、廠長古爐相涉嫌排放毒物、空氣污染防制法等罪嫌，今日向彰化地方法院聲請羈押禁見被告獲准。
檢方查出，宏昇公司自103年5月起，將含氯的回收廢家具、夾板以及三合板作為供應能源的燃料燃燒，將燃燒後產生的水蒸氣供應給鄰近工廠作為能源使用，但其排放的有毒廢氣，已對空氣以及周邊土壤造成污染，其中戴奧辛超標40倍，已對人體有害。
彰化地檢署襄閱主任檢察官黃智勇說，彰檢對該廠進行長時間的監控，採集證物送環保署環境檢驗所檢測後，確認該廠排放廢氣，含有戴奧辛、硫氧化物、氦氧化物及飛灰等有害人體健康污染物，昨日上午由國土保護專組主任檢察官葉建成、檢察官鄭智文、董良造，前往該公司搜索。
黃智勇說，該公司雖裝有空氣污染防制設備，但業者竟為了節省成本，使用低價的過濾設備，導致毒性廢氣無法完全過濾，檢方訊後認為負責人黃福城（48歲）和廠長古爐相（56歲）未完全吐實，認為有串供滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。
附近工廠警衛表示，工業區常有臭味飄出，並不知道那是有毒氣體，知道戴奧辛後，緊張的說以後要戴口罩上班。
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