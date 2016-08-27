中年夫妻住旅館 竟被偷拍索50萬

2016-08-27 12:51

〔記者何宗翰／台中報導〕高雄市一對夫婦七月底到台中市旅行，入住黎明路雲河概念旅館，不料日前竟收到陌生人以臉書私訊，附上2人在旅館內的私密照，勒索50萬元，否則就要將影片公開，「各大網站和朋友圈到時就能好好欣賞妳的騷姿和貴先生的雄風」，台中市警方調查發現，7月底至今遭偷拍的受害人高達69對。

被害者在臉書「爆料公社」貼文指出，7月30日住進雲河概念旅館，不幸被房內的針孔全程錄影和資料外洩，就在8月24日被詐騙集團恐嚇勒索，但他們不妥協不付贖金，歹徒威脅將私密性愛光碟流入市面，和親朋好友一起分享，要讓他們夫妻無臉生存；他們選擇勇敢公開此事，避免再有受害者，希望提醒民眾注意。

台中市警四分局24日接獲高雄仁武警分局轉報，立即著手調查，在旅館房間內的床頭及車庫都發現有針孔攝影機，且連接上旅館的電源，可供長時間偷拍，偷拍裝置內僅有一張3G的SIM卡可以遠距監看並將檔案上傳至雲端，並沒有安裝硬碟。警方查閱7月30日至今共有69對入住，都可能遭到偷拍，但經清查都未接獲勒索電話。

警方調查，被害夫妻當天晚間6點多登記房間，但一直到10點多才正式入住，當中空檔足以安裝整套偷拍設備，不排除這對夫妻是遭人設局，或有熟知旅館內部結構的人員所為；經詢問雲河概念旅館，業者並未接獲恐嚇勒索電話，而臉書上面的資料，也確實是被害人自行選擇公開。

警方表示，過去曾有在汽車旅館外挑選開好車的車主，記車號、房號偷拍，隨後請徵信社查資料，寄照片打電話勒索的案例，但這件案子並未透過電話勒索，而是直接以臉書私訊勒索，目前正全力偵辦中。