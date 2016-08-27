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誆超跑租賃卻吸金 十多人投資上億元成空

受害人現身民意代表召開的記者會，控訴陳姓男子詐欺。（記者李忠憲攝）

2016-08-27  12:37

〔記者李忠憲、許國楨／台中報導〕投資有風險，民眾要當心！台中市議員謝志忠今天上午在豐原服務處召開記者會，指稱位於西屯區的展逸軒小客車租賃公司41歲老闆陳英傑（Jerry），涉嫌以超跑租賃吸引投資客來投資，除給予8％介紹費外，投資者每月可拿到3至5%的分紅。

相較其他吸金公司動輒20％高分紅，陳男以較低的利率吸引較保守的投資人，並打著可免費開車跑，「有得開又有得賺」，吸引投資人目光。陳男卻在經營三年後突然消失，車輛卻都拿去地下錢莊及銀行抵押借款，跟拿到的少許紅利相較，等於血本無歸，憤而提告，並希望其他人不要再受害。

被害人廖姓老闆說，他本身經營貿易公司，103年透過認識20年的友人介紹認識陳男，一開始投資3030萬元，分紅500多萬元，估算投資應獲紅利、回饋，價值3台跑車。但到現在，他只開過藍寶堅尼20公尺、瑪莎拉蒂2天、賓士S63兩週。他為了節稅，還買一輛LANDROVER 5000CC休旅車在陳男的租賃公司名下，害他背債7百多萬元。

黃姓貿易公司老闆也說，他去年7月至12月投入700多萬，紅利僅20萬，超跑只看過沒開過，現今陳男落跑，他連本金都拿不回來。

本身也受害的廖姓員工表示，他半年進公司工作，月薪2萬，自己還投資162萬元，其中85萬還是跟銀行借貸。他平時幫陳男處理瑣事，將超跑開去保養，僅分紅8萬多元，但現今老闆卻不知去向。

第六警分局表示，今年初接獲民眾報案，曾約談陳姓男子並依侵占、詐欺罪嫌函送台中地檢署偵辦。其妻原為該公司會計，事情爆發後夫妻已離婚，且妻子控告陳男業務侵占。陳男事後被傳喚卻無故未到案，今年6、7月台中、彰化兩地檢署已發佈通緝。

警方表示，此案被害人目前已有10多人，遭騙金額至少上億，呼籲如有其他人遭他詐騙，請向警方連繫。

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  • 廖姓老闆遭吸金三千萬，藍寶堅尼超跑卻只開過廿公尺。（記者李忠憲攝）

    廖姓老闆遭吸金三千萬，藍寶堅尼超跑卻只開過廿公尺。（記者李忠憲攝）

  • 廖姓員工本身也投資上百萬，其中過半金額是向銀行借貸。（記者李忠憲攝）

    廖姓員工本身也投資上百萬，其中過半金額是向銀行借貸。（記者李忠憲攝）

  • 被害人自製傳單，提醒民眾不要再被陳男所騙。（記者李忠憲攝）

    被害人自製傳單，提醒民眾不要再被陳男所騙。（記者李忠憲攝）

  • 租賃公司擁有藍寶堅尼超跑，吸引投資客。（記者李忠憲翻攝）

    租賃公司擁有藍寶堅尼超跑，吸引投資客。（記者李忠憲翻攝）

  • 租賃公司擁有保時捷GT3超跑。（記者李忠憲翻攝）

    租賃公司擁有保時捷GT3超跑。（記者李忠憲翻攝）

  • 租賃公司都將車放在鐵皮車庫內清洗及停放。（記者李忠憲翻攝）

    租賃公司都將車放在鐵皮車庫內清洗及停放。（記者李忠憲翻攝）

  • 租賃公司另有賓利及LAND ROVER大CC數休旅車。（記者李忠憲翻攝）

    租賃公司另有賓利及LAND ROVER大CC數休旅車。（記者李忠憲翻攝）

  • 租賃公司提供藍寶堅尼及瑪拉拉蒂等超跑。（記者李忠憲翻攝）

    租賃公司提供藍寶堅尼及瑪拉拉蒂等超跑。（記者李忠憲翻攝）

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