誆超跑租賃卻吸金 十多人投資上億元成空
受害人現身民意代表召開的記者會，控訴陳姓男子詐欺。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲、許國楨／台中報導〕投資有風險，民眾要當心！台中市議員謝志忠今天上午在豐原服務處召開記者會，指稱位於西屯區的展逸軒小客車租賃公司41歲老闆陳英傑（Jerry），涉嫌以超跑租賃吸引投資客來投資，除給予8％介紹費外，投資者每月可拿到3至5%的分紅。
相較其他吸金公司動輒20％高分紅，陳男以較低的利率吸引較保守的投資人，並打著可免費開車跑，「有得開又有得賺」，吸引投資人目光。陳男卻在經營三年後突然消失，車輛卻都拿去地下錢莊及銀行抵押借款，跟拿到的少許紅利相較，等於血本無歸，憤而提告，並希望其他人不要再受害。
被害人廖姓老闆說，他本身經營貿易公司，103年透過認識20年的友人介紹認識陳男，一開始投資3030萬元，分紅500多萬元，估算投資應獲紅利、回饋，價值3台跑車。但到現在，他只開過藍寶堅尼20公尺、瑪莎拉蒂2天、賓士S63兩週。他為了節稅，還買一輛LANDROVER 5000CC休旅車在陳男的租賃公司名下，害他背債7百多萬元。
黃姓貿易公司老闆也說，他去年7月至12月投入700多萬，紅利僅20萬，超跑只看過沒開過，現今陳男落跑，他連本金都拿不回來。
本身也受害的廖姓員工表示，他半年進公司工作，月薪2萬，自己還投資162萬元，其中85萬還是跟銀行借貸。他平時幫陳男處理瑣事，將超跑開去保養，僅分紅8萬多元，但現今老闆卻不知去向。
第六警分局表示，今年初接獲民眾報案，曾約談陳姓男子並依侵占、詐欺罪嫌函送台中地檢署偵辦。其妻原為該公司會計，事情爆發後夫妻已離婚，且妻子控告陳男業務侵占。陳男事後被傳喚卻無故未到案，今年6、7月台中、彰化兩地檢署已發佈通緝。
警方表示，此案被害人目前已有10多人，遭騙金額至少上億，呼籲如有其他人遭他詐騙，請向警方連繫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 身障機構秋節禮盒 縣、市府行銷
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 義大利降半旗 哀悼地震罹難者
- 小巨蛋確定開唱 張學友還沒聯絡周董
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 自由廣場》兆豐洗錢組合
- 四大工業區 劃為空品淨區
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 奧運名額應以選手優先 他嘆：又不是行政人員要比賽
- 哪有神這麼暖！索爾洛基拍戲抽空探視病童
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 抓到3公尺鱘魚 19歲少年變傳奇人物
- 讓警犬熱死在車內 美國警察被開除究責
- 台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
- ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 肌肉男加小鮮肉 微風信義封館尖叫指數破表
- 「再痛苦都願意承受」 查緝員半年減22公斤救愛女
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 黃明志護玖壹壹 嗆想紅的人見多了
- 販毒黑吃黑打死人 主嫌輕判10年
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- 男團鬧經紀糾紛 指控上億酬勞被A走
- 下週開學 教局︰校園不會灑花放怪
- 批北一女生沒讓座「該做雞」貼文婦人遭肉搜被譙翻
- 週日薩克斯風饗眾 樂團吹奏3年
- 《焦點評論》環保意識
- 台灣智庫民調：執政100天 蔡英文滿意度48.5%
- 竹縣》開學前童樂 永久公司捐書包、文具
- 吉安火警 中風男嗆死、女屋主重傷
- 伊能靜反擊接生醫師 PO傷口驚悚潰爛照
- 下週汽油價格估不調整
標題：誆超跑租賃卻吸金 十多人投資上億元成空
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email