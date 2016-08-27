帶女友參加家族夜釣 出海才知她是通緝犯

2016-08-27 12:27

〔記者吳政峰／基隆報導〕桃園一名男子與26歲曾女交往多時，感情融洽，日前還帶她與家人出海釣魚，經岸巡二總隊深澳安檢所查驗身分，才知女友為通緝犯，當場愕然，不敢相信枕邊人涉及刑案，開心家族海釣行程變調。

深澳所長吳勝璿26日晚間7點45分實施海釣船乘客的身分驗證，電腦突跳出曾女被通緝的訊息，立刻將她帶至所內詢問，同行的的男友與男友家人大驚，不知曾女究竟幹了什麼事。

曾女稱之前朋友以她的名義買了部機車，接著把車售出，兩人平分價金，沒想到朋友未繳貸款，賣方就認定她涉嫌詐欺，一狀告上台南地檢署。

曾女表示未住在戶籍地，沒收到南檢傳喚書，並非故意不到庭，講到激動處還一度落淚，怕解送就回不來，男友雖也受驚，仍耐住情緒安撫她，一行5人氣氛凝結。

岸巡二總隊司法組長王馨培出面化解僵局，指曾女的通緝屬於「偵」字，只要返回南檢接受調查，若檢察官認為無收押必要，就會把案件轉交法院審理，曾女不必過度擔心。

無獨有偶，9分鐘後，二總隊基隆商港安檢所副所長葉展夆進行台馬之星旅客身分查核，又發現一名46歲陳姓通緝犯。

陳男前在高雄酒駕，被依公共危險罪送辦，但因居無定所，戶籍被強制遷到戶政事務所，多次傳喚未到而被通緝，詢後解送高雄地檢署歸案。

陳男表示，台灣就業環境差，才會想搭台馬之星到馬祖打零工，並無逃亡意圖。