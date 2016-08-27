帶女友參加家族夜釣 出海才知她是通緝犯
2016-08-27 12:27
〔記者吳政峰／基隆報導〕桃園一名男子與26歲曾女交往多時，感情融洽，日前還帶她與家人出海釣魚，經岸巡二總隊深澳安檢所查驗身分，才知女友為通緝犯，當場愕然，不敢相信枕邊人涉及刑案，開心家族海釣行程變調。
深澳所長吳勝璿26日晚間7點45分實施海釣船乘客的身分驗證，電腦突跳出曾女被通緝的訊息，立刻將她帶至所內詢問，同行的的男友與男友家人大驚，不知曾女究竟幹了什麼事。
曾女稱之前朋友以她的名義買了部機車，接著把車售出，兩人平分價金，沒想到朋友未繳貸款，賣方就認定她涉嫌詐欺，一狀告上台南地檢署。
曾女表示未住在戶籍地，沒收到南檢傳喚書，並非故意不到庭，講到激動處還一度落淚，怕解送就回不來，男友雖也受驚，仍耐住情緒安撫她，一行5人氣氛凝結。
岸巡二總隊司法組長王馨培出面化解僵局，指曾女的通緝屬於「偵」字，只要返回南檢接受調查，若檢察官認為無收押必要，就會把案件轉交法院審理，曾女不必過度擔心。
無獨有偶，9分鐘後，二總隊基隆商港安檢所副所長葉展夆進行台馬之星旅客身分查核，又發現一名46歲陳姓通緝犯。
陳男前在高雄酒駕，被依公共危險罪送辦，但因居無定所，戶籍被強制遷到戶政事務所，多次傳喚未到而被通緝，詢後解送高雄地檢署歸案。
陳男表示，台灣就業環境差，才會想搭台馬之星到馬祖打零工，並無逃亡意圖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 身障機構秋節禮盒 縣、市府行銷
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 義大利降半旗 哀悼地震罹難者
- 小巨蛋確定開唱 張學友還沒聯絡周董
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 自由廣場》兆豐洗錢組合
- 四大工業區 劃為空品淨區
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 奧運名額應以選手優先 他嘆：又不是行政人員要比賽
- 哪有神這麼暖！索爾洛基拍戲抽空探視病童
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 抓到3公尺鱘魚 19歲少年變傳奇人物
- 讓警犬熱死在車內 美國警察被開除究責
- 台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
- ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 肌肉男加小鮮肉 微風信義封館尖叫指數破表
- 「再痛苦都願意承受」 查緝員半年減22公斤救愛女
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 黃明志護玖壹壹 嗆想紅的人見多了
- 販毒黑吃黑打死人 主嫌輕判10年
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- 男團鬧經紀糾紛 指控上億酬勞被A走
- 下週開學 教局︰校園不會灑花放怪
- 批北一女生沒讓座「該做雞」貼文婦人遭肉搜被譙翻
- 週日薩克斯風饗眾 樂團吹奏3年
- 《焦點評論》環保意識
- 台灣智庫民調：執政100天 蔡英文滿意度48.5%
- 竹縣》開學前童樂 永久公司捐書包、文具
- 吉安火警 中風男嗆死、女屋主重傷
- 伊能靜反擊接生醫師 PO傷口驚悚潰爛照
- 下週汽油價格估不調整
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：帶女友參加家族夜釣 出海才知她是通緝犯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分