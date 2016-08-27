桃園八德民宅火警8人受困 消防員引導救出

2016-08-27 11:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區大明街一棟4樓公寓，今天早上8點多3樓突然起火燃燒，消防隊員抵達現場後立即救出5名大人、3名孩童，其中28歲柳姓女子有輕微嗆傷，送往聖保祿醫院急救後已無大礙，火勢在20分鐘後撲滅。

消防局表示，消防人員出勤時透過119APP即時查看火災建築，從內建的Google Map街景圖發現該建物全都裝有鐵窗，抵達現場前已備妥破壞器材、雙節梯，抵達現場後立刻進入民宅救人，在第一時間救出受困的8名住戶。

消防人員表示，在民宅的3樓引導1名女子、2名男童，4樓救出1男1女及1名女嬰，2樓2名男子也被救出，其中住在3樓的柳女有輕微煙嗆，送醫急救後已無大礙，其餘住戶經檢查後都沒有受傷，火勢撲滅後初估燃燒面積約5平方公尺、財物損失約5萬元，確切起火原因由火調科調查。