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稱有外星人找麻煩 男持汽油彈火攻法院被判刑

2016-08-27  11:36

［記者鄭淑婷／桃園報導］37歲王姓男子罹患「思覺失調症」，有幻聽、妄想等症狀，104年間他多次向桃園地檢署提告、申訴，指稱有外星人控制他，導致他遭電磁波、無線電波攻擊，身體經常出現疼痛、胃部痙攣，電腦密碼也被竄改導致無法登入，他不滿偵查結果，今年3月2日購買7.54公升的92無鉛汽油後，分裝在玻璃瓶製成3枚汽油彈，騎乘機車直闖桃園地院及地檢署院區，朝地檢署一輛公務車丟擲，所幸及時撲滅未釀成人員傷亡，王男當場被逮捕，桃園地院法官審結依殺人未遂罪判處他2年10月徒刑，執行完畢後令入相當處所施以監護5年。

王男坦承丟擲汽油彈，但矢口否認有殺人的意圖，他辯稱是為引起桃園地檢署及法院的注意才縱火，他丟擲時有確認沒有人車後才朝前投擲汽油彈，丟到公務車後也未有持續追擊的動作。

不過，判決指出，王男明知法院、地檢院區大門，經常有員工、洽公民眾及公務車出入，蓄意朝地檢署公務車丟擲汽油彈縱火，恐引燃車輛內的易燃物及油料，王男可以預見如果火勢蔓延，恐造成車內駕駛及其他人員傷亡，審結依殺人未遂罪判刑。

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  • 王男直闖桃園地院停車場丟擲汽油彈。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    王男直闖桃園地院停車場丟擲汽油彈。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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