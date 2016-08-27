好難過！父親熟睡女童墜樓 努力爬起仍倒臥血泊

2016-08-27 11:33

〔記者陳薏云／台北報導〕今天上午8時許，新北市中和區景平路一間旅館4樓客房驚傳幼童墜樓，一名4歲陳姓女童與父親同住，早上父親還在熟睡時，女童不慎從四樓房間床頭櫃旁的窗戶墜落，造成前額5公分撕裂傷，腦漿溢出意識模糊，緊急送往雙和醫院急救，目前仍未脫離危險期。

警方初步調查，26歲陳姓男子與前妻離婚後，認識在中和工作的女友，因此常帶著與前妻所生的4歲女兒前往中和區旅館投宿。今早8時許，與女兒在中和區一家賓館休息時，疑因過度熟睡，未注意女兒已經起床，直到聽到樓下吵鬧後才驚覺女兒已經墜樓，警方也在床頭發現酒瓶，警方也將替陳男進行酒測，釐清案情發生原因。

女童墜落後，路人經過嚇得急忙報警，過程中女童更一度努力爬起來想要求援，不料爬了約3步左右仍不支倒地，地面上血跡四濺，居民協助救護人員將女童送醫後，也開始清洗地面，個個表示「真的好不捨！」

救護人員到場時，女童已經躺在地上，前額有5公分撕裂傷，且開放性骨折，目前仍在醫院搶救。

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