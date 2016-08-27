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量減價揚 農民年邁 警民合作護柚

2016-08-27  11:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年因為寒害以及成長期遭逢連續降雨，全國主要文旦產區苗栗縣面臨文旦減產，價格上漲等問題。由於白露採收期將至，不少消費者會購買文旦當做中秋賀禮或者自己品嚐，柚農擔心有宵小趁機行竊，製作標語放在果園，警告偷兒不要輕舉妄動。

苗栗縣政府農業處表示，由於寒害和四月份鋒面帶來的密集性大雨，以及緊接大雨之後的南風，打落、吹落不少花瓣造成文旦無法順利結果，全縣文旦減產約三成，價格也因此上揚，每十台斤裝的文旦柚從去年的五百元上漲至今年的七百元。

苗栗縣政府農業處統計，苗栗縣文旦栽種面積約四百八十公頃，其中以西湖鄉一百六十公頃、三灣鄉六十五公頃、頭份市四十九公頃、通霄鎮和造橋鄉各為四十四、四十三公頃。

柚農表示，文旦採收期「白露」將至，擔心今年因為文旦減產和價格上漲引來宵小覬覦，潛入文旦園偷走好不容易撐到現在成熟結果的文旦，大家除了互相守望，注意有沒有陌生人蹤跡，也和警方合作，希望藉由警力嚇阻不法之徒。

轄區正好是最大產區西湖鄉的通霄警分局表示，西湖鄉文旦園較密集，但是由於鄉內人口結構問題，大多都是年邁農民，不但體力跟不上年輕人，人口密度也低，柚農辛辛苦苦才讓文旦順利結果，警方考量文旦農憂心，所以合作一起護柚。

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  • 產量減、價格揚，農民年邁，警民合作護柚（記者蔡政珉翻攝）

    產量減、價格揚，農民年邁，警民合作護柚（記者蔡政珉翻攝）

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