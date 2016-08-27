三線一星分局長涉貪 警署長震怒

2016-08-27 10:39

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄三民二分局長李世昌涉貪，今遭聲押獲准。警政署署長陳國恩表示震怒與痛心，並強調「不掩飾、不庇縱」的決心，要求署政風室確實掌握案情發展，適時對外說明，除將李員調整為非主管職務外，並即予以停職靜候調查，嚴厲追究涉案及相關人員考核監督不周行政責任，並全力配合檢察官指揮調查。

警政署表示，高雄地檢署檢察官董秀菁指揮法務部廉政署南部地區調查組、法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府警察局，昨日上午6時許持高雄地方法院搜索票，搜索高雄市警局三民第二分局分局長辦公處所及附設寢室。

搜索後，分局長李世昌被帶往高雄市調查處接受詢問，並於今日5時覊押獲准。