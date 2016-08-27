合歡山武嶺停車場昨晚火燒車 幸無傷亡
2016-08-27 09:53
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉合歡山武嶺停車場昨晚8時許發生火燒車意外，火勢猛烈，遠在30公里外的仁愛消防分隊前往灌救，車子已燒毀，幸好無人傷亡，起火原因由警消調查。
警方調查，昨晚8時許陳姓民眾駕駛進口廂型車停在武嶺停車場休息，突然車頭冒出濃煙，緊接著冒出火花，火勢迅速蔓延至全車，車上人員倉惶逃離，車子即陷入一片火海，場面怵目驚心。
仁愛分局翠峰派出所員警先趕往現場協助，但在霧社的仁愛消防分隊距離武嶺長逹30公里，消防車趕往灌救，但遠水救不了近火，車子已經燒得全毀，還好人員及時逃生，無人傷亡。
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