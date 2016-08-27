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自強號埔心站傳死傷事故 台鐵已恢復雙向通車

2016-08-27  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵一列由基隆開往高雄的自強號，今早7時49分在桃園埔心站發生死傷事故，當時一名乘客從月台上掉落軌道後火車撞擊，經由鐵路警察處理，台鐵已恢復雙向通行。

綜合媒體報導，該名旅客因不明原因掉落埔心站站內東正線，鐵路警察局調查這起死傷意外後，埔心站於早上8時40分恢復雙線行車。

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  • 埔心火車站今早有一名乘客從月台掉落鐵軌，遭行駛的自強號列車撞擊。（資料照，記者羅正明攝）

    埔心火車站今早有一名乘客從月台掉落鐵軌，遭行駛的自強號列車撞擊。（資料照，記者羅正明攝）

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