住高檔摩鐵恩愛 回家收到親熱照還遭勒索

一對夫妻入住高檔摩鐵，竟遭偷拍勒索。圖與本新聞無關。（資料照）

2016-08-27 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一對夫妻入住台中高檔摩鐵，沒想到竟遭歹徒偷拍，還勒索兩人50萬元。

《蘋果日報》報導，高雄市一對夫妻到台中入住一家概念旅館，卻在回家後收到自己的親熱照，歹徒還傳簡訊勒索50萬，否則「各大網站和朋友圈到時就能好好欣賞妳的騷姿和貴先生的雄風」。報導指出，該夫妻到派出所報案，警方依妨害秘密、恐嚇罪嫌受理，令夫妻憤怒的是，旅館否認被針孔錄影、也否認外洩個資，讓夫妻認為旅館在撇清責任。

報導指出，旅館表示，他們檢查過房間，沒發現任何監錄設備，並承諾全力配合警方查案。