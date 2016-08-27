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三線一星分局長涉貪 高市警局：不縱容！

2016-08-27  06:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄三民二分局長李世昌涉貪，於3、4年前，疑收受賭博電玩業者賄賂，今遭聲押獲准，高雄市警局立即回應、處置，局長陳家欽對幹部不知潔身自愛，廉潔自持，深表痛心遺憾。

市警局指出，三民二分李局長於高雄縣市合併後，擔任警局行政科專勤組長，因101年涉及電玩收賄案，經高市警局會同高雄地檢署、法務部廉政署及調查局共同偵辦，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

市警局為展現整飭風紀決心，立即召開人評會將李世昌改調非主管專員職務，並予以停職靜候調查，希望司法勿枉勿縱。

高市警局表示，清廉自持是每一員警必備條件，要求所有員警要自律自清、潔身自愛，不容有違法犯紀情事。本局會持續貫徹要求，對違法員警絕不包庇縱容，更絕不容許此類情事發生。

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  • 高市警局表示，對違法員警絕不包庇縱容。（記者黃良傑攝）

    高市警局表示，對違法員警絕不包庇縱容。（記者黃良傑攝）

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