高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
2016-08-27 06:32
〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「水餃」的現任三民二分局長李世昌，101年間任掃蕩八大行業的專勤組長時，涉嫌收賄包庇業者，高雄檢調廉昨搜索他的住處及辦公室，約談當時專勤組成員7人及李的家人，今晨5點多聲押三線一星李世昌獲准。
高市警局同步發表聲明，即刻將李世昌調離非主管職務，並立即停職處分，也全力配合檢調肅貪行動，因專勤組屬臨編組織，多任局長前設置，陳家欽上任局長後防微杜漸，也避免疊床架屋，立即解散專勤組，還交各分局行政組全力執行，末任專勤組長為現任鑑識中心主任郭俊廷。
檢調指出，昨一整天約談前專勤組成員，以證人身分傳喚後，漏夜複訊並未發現集團收賄，訊後7名官警全數請回，李世昌的家人也被傳喚後請回，僅李世昌本人被當庭告知正式逮捕，昨夜11時45分召開聲押庭，直至今晨5點裁定收押禁見，但李世昌喊冤，堅稱沒有收賄，叧有一名彭姓員警5萬元交保。
據了解，100年間傳有人力薦李世昌擔任專勤組長，檢調廉日前肅貪追查電玩弊案，試圖解密業者帳冊細目，發現疑有大咖官警涉嫌受賄，擴大追查鎖定「水餃」李世昌；局長陳家欽表示痛心，立即召開人評會，將分局長李世昌先調離原職。
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