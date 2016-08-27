維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫

2016-08-27 03:44

〔中央社〕英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）本週稍早在英屬維京群島（British Virgin Islands）騎腳踏車發生意外，造成臉頰受傷和部分韌帶撕裂，他今天說原以為會因此死亡。

以不怕死絕招知名的維珍集團（Virgin）老闆布蘭森表示，他和孩子霍利（Holly）及沙姆（Sam）在維爾京哥達島（Virgin Gorda）公路上騎腳踏車時，遇到顛簸而發生意外。

他說，「我真的以為我要死了」，還表示，他戴的頭盔可能救了他一命。這輛腳踏車在意外中摔落懸崖。

66歲的布蘭森說，他到邁阿密醫院做檢查，下個月仍可能參加「維珍力爭挑戰」（Virgin Strive Challenge）活動的自由車、健行和跑步項目，之前他正為此訓練。